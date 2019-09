Há reacendimentos no incêndio que deflagrou na terça-feira por volta das 22 horas no Pico, na Santa do Porto Moniz, e que esteve durante essa noite e ao longo de todo o dia de ontem a consumir zona de mato. O fogo está controlado, mas os reacendimentos obrigam à permanência no local de nove viaturas de combate, cinco dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e quatro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.