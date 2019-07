A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, identificou e deteve uma mulher de 37 anos, no Funchal, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu, emitido pelas autoridades do Luxemburgo, pela suspeita da prática do crime de maus tratos perante menor do seu círculo familiar.

A detida irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coacção tida por adequada.