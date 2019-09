Passageiro de 66 anos resgatado do navio ‘Crown Princess’ ao largo do Porto Moniz

Um passageiro de nacionalidade estadunidense, de 66 anos de idade, que se encontrava a bordo do navio de cruzeiro ‘Crown Princess’, que navegava a cerca de 20 milhas a Norte do Porto Moniz, foi resgatado pela Capitania do Porto do Funchal.

O alerta foi recebido às 18h45, pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, através de contacto telefónico do navio, tendo sido encaminhado para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar.

“Nesse sentido, e considerando a posição do navio, foi solicitado que o navio se aproximasse do Porto Moniz, tendo a evacuação médica sido realizada pelas 20h29, com recurso à embarcação previamente activada de acordo com o protocolo entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar, a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira”, informou a Capitania do Porto do Funchal.

O passageiro desembarcou no porto do Porto Moniz às 20h45, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários locais, que transportaram-no para o hospital Dr. Nélio Mendonça.