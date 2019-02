Menos acidentes e menos detenções por álcool na Madeira

O balanço desta semana em termos de sinistralidade rodoviária foi positivo. A PSP registou 47 acidentes de viação, menos 16 do eu na semana anterior, que provocaram 13 feridos ligeiros.

Já no que diz respeito às fiscalizações de trânsito levadas a efeito pela Polícia houve também uma diminuição do número de detenções por condução sob o efeito do álcool (menos 7 detenções) e igual número de detenções por falta de habilitação para o exercício da condução (1 detenção).

“Os bons resultados obtidos nesta semana demonstram que é possível reduzir os números da sinistralidade rodoviária: Se vermos comportamentos de segurança nas estradas, respeitando o Código de Estrada, diminuindo assim o risco de ocorrência de acidentes e gravidade das suas consequências”, revelou o Comando Regional da PSP.