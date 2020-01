Uma menina de seis anos ficou ferida esta tarde, na sequência de um acidente de viação ocorrido no Caminho do Pilar, no Funchal.

A colisão, que envolveu duas viaturas ligeiras, ocorreu por volta das 19 horas. A criança queixava-se de dores na zona cervical e foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Depois de receber os primeiros socorros foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.