Mau estar motivou evacuação

De acordo com uma informação divulgada há pouco na página oficial do SANAS no Facebook, “a embarcação afecta à Estação de Salvamento do Porto Moniz, o SANAS105, foi activada no início da tarde de hoje para evacuar de uma embarcação de pesca um dos seus tripulantes após ter sentido um mau estar. A evacuação, que ocorreu a 13,5 milhas do Porto Moniz, contou a colaboração dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que aguardavam a chegada da embarcação ao porto, e da coordenação do Serviço Regional de Protecção Civil e do MRSC Funchal.”