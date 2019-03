Mais um motociclista vítima de acidente. Hoje é já o terceiro

É o terceiro acidente que hoje fere motociclistas. Desta feita na Vila do Estreito de Câmara de Lobos, mais precisamente no Largo do Patim, jovem motociclista ‘patinou’ tendo embatido numa viatura, acabando por ficar ferido com alguma gravidade. Com suspeita de ter fracturado um membro inferior, o jovem foi inicialmente socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, recebendo depois também a assistência da EMIR, antes de ser transportado de urgência para o Hospital Central do Funchal, onde deu entrada cerca de uma hora após o acidente.