Ladrões assaltaram restaurante no Funchal

Um restaurante localizado na Rua do Bispo, no Funchal, foi assaltado esta madrugada.

Segundo o DIÁRIO apurou no local, os ladrões partiram o vidro da porta de entrada para aceder ao interior do espaço e furtaram algumas dezenas de euros em dinheiro, deixando as garrafas de bebidas alcoólicas intactas.

De acordo com um vizinho, o alarme tocou por volta das 2 horas da manhã e, “depois de um estrondo, ouviu-se uma pessoa a correr”. A mesma fonte admitiu que não prestou muita atenção, uma vez que é frequente os alarmes dispararem naquela artéria da cidade e que, ao sábado à noite, esta rua é muito movimentada por pessoas que se deslocam a estabelecimentos nocturnos.

A proprietária do estabelecimento referiu ao DIÁRIO que os assaltantes partiram o vidro da porta com recurso a uma pedra e que fugiram do local com a caixa registadora que, entretanto, deixaram a meio caminho.

Levaram o fundo de caixa, num valor aproximado a 50 euros e alguns sacos com moedas que se encontravam no restaurante com cerca de 100 euros.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência. Os agentes policiais conseguiram encontrar a caixa registadora, mas, ao que tudo indica, ainda não localizaram os autores do crime.