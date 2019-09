Jovem de 18 anos detido por tráfico de droga junto a escolas no Funchal

Um jovem de 18 anos foi detido pela PSP, pelo crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito da operação ‘Escola Segura – início do ano lectivo 2019/2020’, que teve como alvo as “zonas de concentração de alunos em espaços adjacentes aos Estabelecimentos de Ensino Secundário da cidade do Funchal, conotadas com incivilidades e absentismo escolar”.

“Assim foi possível deter um cidadão na posse de 14 doses individuais de Haxixe, tendo sinalizado também um cidadão menor de idade pelo consumo deste tipo de substância. Paralelamente a isto foram ainda identificados 11 cidadãos que se encontravam naqueles locais”, esclarece a PSP.

O cidadão detido ficopu com a medida de Termo Identidade e Residência, tendo o mesmo sido restituído à liberdade, sendo que o cidadão menor de idade foi entregue aos pais.