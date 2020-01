GNR apreendeu camisolas de Ronaldo ‘falsificadas’ em loja no Funchal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na quarta-feira, 28 artigos contrafeitos, com o valor estimado de 560 euros, no Funchal.

“No âmbito de uma operação de fiscalização direccionada para as mercadorias contrafeitas, os militares fiscalizaram um estabelecimento onde apreenderam 28 peças de vestuário contrafeito que apresentavam falhas de fabrico e pouca qualidade do material quando comparados com vestuário da marca original, ostentando marcas/imagens protegidas e registadas”, informou o Comando Territorial da Madeira, referindo-se à acção realizada pelo Posto Territorial do Funchal.

No decorrer da operação foram identificadas as proprietárias do estabelecimento, duas mulheres de 41 e 51 anos, e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Madeira.

A GNR relembra que o objectivo principal deste tipo de acções é garantir o cumprimento dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e da Propriedade Industrial, visando essencialmente o combate à contrafacção, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.