GNR apreendeu artigos contrafeitos no Funchal

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu, na quarta-feira, 55 artigos contrafeitos, no Funchal.

No âmbito de uma acção de fiscalização realizada a um estabelecimento comercial, os militares apreenderam diversos artigos contrafeitos, nomeadamente, tapetes, malas, calçado e t-shirts, com um valor total presumível de 1 200 euros.

A proprietária do estabelecimento, uma mulher com 47 anos, foi identificada e a mercadoria remetida para o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira – Instância do Funchal, tendo sido elaborado o respectivo auto de notícia pela prática do crime de contrafacção, imitação e uso ilegal da marca.