“Era bom que alguém nos ajudasse no pagamento do helicóptero”. Foi desta forma que o presidente do Governo Regional respondeu, quando questionado sobre os jornalistas sobre a possibilidade da permanência do helicóptero de combate a incêndios, na Região, durante todo o ano.

“Temos de começar a considerar já a potencialidade de termos um meio aéreo sobretudo para o socorro em veredas e percursos pedestres”, disse o líder do executivo madeirense.

O governante afirmou ainda que, esta quarta-feira, o secretário da Agricultura estará na Ponta do Pargo, uma vez que há necessidade de garantir apoio aos produtores de gado. Também o presidente da ARM vai ao local, uma vez que há canais de água danificados, que importa consolidar.

Miguel Albuquerque está no Centro de Operações do Serviço Regional da Protecção Civil, instalado no sítio do Amparo, na Ponta do Pargo para se inteirar da actual situação do incêndio que lavra desde a madrugada de segunda-feira.