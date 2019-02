‘Edifício Insular dos Moinhos’ não aparenta risco iminente de ruir

A chaminé do edifício Insular dos Moinhos já se encontrava inclinada, mas a primeira avaliação feita pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil não dá indicações de que possa ruir.

De acordo com declarações de Pimenta de França, director do LREC, apenas na segunda feira se poderá fazer uma avaliação mais profunda e acertada sobre as condições do edifício, uma vez que ainda persistem alguns pequenos focos de incêndio no interior.

“Não me parece que haja perigo iminente”, disse o director do LREC, apesar de afirmar que não é recomendável que se circule no alçado principal.

De recordar que o edifício em questão foi totalmente consumido pelas chamas, devido a um incêndio que deflagrou ao início da noite desta sexta-feira.