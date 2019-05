Duas pessoas ficaram feridas, esta madrugada, após um acidente entre uma mota e um veículo ligeiro, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

O sinistro deu-se por volta das 4h10 e accionou meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal e da Cruz Vermelha Portuguesa. No entanto, apenas uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que o condutor do carro recusou receber assistência médica. Esse transporte foi assegurado pela CVP.