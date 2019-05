O jovem de 22 anos que foi ontem detido pela GNR com 4 quilos de haxixe, na Camacha, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Esta medida de coacção, a mais grave do Código Penal, foi decretada ontem pela juíza de instrução, que o ouviu em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, entre as 15h15 e as 16h45.

O arguido ficou também indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes e por detenção de arma proibida.