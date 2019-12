Condutor destrói relva da ‘rotunda da sidra’ em Santo António da Serra

A rotunda com a Escultura em Homenagem aos Agricultores e Produtores de Sidra, localizada em Santo António da Serra, foi ontem ‘vandalizada’ por um condutor que passou com o carro pelo espaço ajardinado, destruindo a relva. Os funcionários da junta tinham estado a realizar trabalhos de manutenção no espaço, por forma a mantê-lo bonito e cuidado.

A Junta de Freguesia de Santo António da Serra afirma que o acto foi propositado, mas que existem testemunhas, que conseguiram captar a matrícula da viatura em questão.

O caso será amanhã entregue às autoridades, para que corra os trâmites legais.