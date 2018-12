Uma mulher de 47 anos foi esta manhã transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente de viação na Rua da Abegoaria, no Caniço. O ‘choque’ ocorreu pouco depois das 9 horas quando um dos carros travou e o outro embateu na traseira do mesmo.

A mulher queixava-se de dores no peito provavelmente devido ao cinto de segurança.