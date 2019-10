Catamaran com avaria no motor assistido pela Marinha

Um catamaran de bandeira Austríaca, com 12 metros de comprimento, foi hoje assistido pela Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, devido a uma avaria no motor.

O catamaran, denominado ‘Quinuituq’, estava a navegar a cerca de uma milha do Porto do Funchal quando solicitou assistência.

O alerta foi recebido às 13h50, tendo sido activada uma embarcação salva-vidas ‘ISN-SR40’ da Capitania do Porto do Funchal para o local, uma vez que a embarcação se encontrava sem propulsão.

Os três tripulantes de nacionalidade estudunidense encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de receber assistência médica, informou a Marinha em comunicado.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.