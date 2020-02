Carro entrou em contramão e colidiu com outro em São Vicente

Duas viaturas ligeiras colidiram esta manhã no túnel dos Cardais, na Viaexpresso que liga São Vicente à Fajã da Areia, passava pouco das 10 horas.

Ao que tudo indica, um dos carros entrou em contramão e embateu no outro veículo, causando dois feridos.

As vítimas, duas mulheres na casa dos 40 e dos 70 anos, foram socorridas no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que se deslocou à zona do sinistro com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.

Ambas as sinistradas apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros e foram transportadas para o Serviço de Urgência de São Vicente.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.