Canavial e tabaibeiras em chamas obrigam à saída dos Sapadores

Dois incêndios fizeram sair durante a noite o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que primeiro foram alertados para o fogo num terreno na Rua do Brasil, na Nazaré, que consumiu canavial. Estiveram neste combate com uma viatura e cinco homens, tendo o alerta sido dado pelas 2h35 desta madrugada. Os homens regressaram ao quartel quase três horas depois.

Ao mesmo tempo, não muito distante dali, na Rua Dr. Barreto, um outro incêndio era combatido por seis homens desta corporação, apoiados por duas viaturas. Tratou-se de um fogo num terreno de tabaibeiras, tendo o alerta sido dado pelas 3h40. Por volta das 5 horas estavam também de volta ao quartel.