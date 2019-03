Britânico de 81 anos evacuado a 165 milhas do Porto Santo

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em coordenação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, em articulação com a Força Aérea Portuguesa e com o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou, durante o final da tarde desta quarta-feira, uma operação de resgate médico de um passageiro, do sexo masculino, com 81 anos de idade, de nacionalidade britânica, que se encontrava a bordo do navio de cruzeiro ‘Boudicca’ e bandeira das Bahamas, a navegar a cerca de 165 milhas a nordeste de Porto Santo.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal cerca das 17h12, através de contato telefónico do navio, e de imediato encaminhado para o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), entidade com competência para avaliar a situação clínica e para determinar qual a modalidade de evacuação, decidindo que, face ao quadro clínico, deveria proceder-se à evacuação médica por via aérea.

Nesse sentido, para proceder à evacuação, e considerando a posição do navio, foi accionado o helicóptero EH-101 do Destacamento Aéreo da Madeira da Força Aérea Portuguesa, sediado no Porto Santo, tendo o passageiro desembarcado no Aeroporto da Madeira pelas 22h31, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz. Posteriormente, o paciente foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal.