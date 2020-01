Brinquedo da Fortnite apresenta risco químico, alerta ARAE

O brinquedo com designação ‘Battle Royale Collection’, nomeadamente o lote WK31718 F54530768, da marca EPIC Games Fortnite, foi considerado pela ARAE como “perigoso”.

Isto porque, explicou, o produto “apresenta risco químico devido à presença de substâncias em concentrações elevadas, nomeadamente ftalatos (DEHP) as quais poderão prejudicar a saúde das crianças, causando eventuais danos no sistema reprodutor, e parafinas cloradas de cadeia curta (SCCPs) as quais representam riscos para a saúde humana”.

“Na sequência desta informação, alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto”.