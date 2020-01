Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, há pouco, para uma queda no miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, no Funchal.

A equipa de resgate em montanha dessa corporação foi accionada, bem como a Polícia de Segurança Pública.

Chegados ao local, as equipas de socorro e segurança conseguiram evitar a queda de um homem desse local.