Avião com reclusos aterrou esta tarde no Aeroporto da Madeira

À semelhança do que aconteceu no passado mês de Agosto, o Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, volta hoje a receber reclusos provenientes de prisões do continente.

Os 35 reclusos, todos do sexo masculino, já chegaram ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, onde eram aguardados por dezenas de agentes da PSP e guardas prisionais.

Segundo o DIÁRIO apurou, uma das razões que motivou esta transferência foi o facto destes reclusos não terem visitas de familiares no território continental.

Os reclusos estão a cumprir penas variadas, nomeadamente por homicídio, roubo, tráfico de droga, etc.