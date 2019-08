Agressão no Funchal mobiliza bombeiros e PSP

Um homem com cerca de 50 anos foi agredido, ao final da tarde, na Rua do Ribeirinho, nas imediações do Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal.

A vítima sofreu dois cortes profundos na face e ficou sem alguns dentes na sequência desta violenta agressão que causou aparato no local.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pouco depois das 17 horas, que depois de ministrarem os primeiros socorros à vítima asseguraram o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.