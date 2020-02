Adepto detido por invadir o campo no jogo do Marítimo

Um homem de 28 anos foi ontem detido pela PSP pela prática do crime de invasão de área do espectáculo desportivo.

“A detenção ocorreu no decorrer do jogo de futebol a contar para a 1.ª liga de futebol profissional, entre o Club Sport Marítimo e o Clube Desportivo das Aves, quando o referido cidadão foi interceptado por um elemento policial afecto à Divisão Policial do Funchal, após a invasão do recinto de jogo, através da transposição do muro que separa o público daquele recinto, com o objectivo de dirigir ao guarda-redes do C. S. Marítimo”, informou a PSP em comunicado.

O arguido foi notificado para se apresentar ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, a fim de conhecer qual a medida de coacção a ser aplicada.

A Polícia de Segurança Pública relembra a todos os cidadãos, com especial enfoque àqueles que habitualmente se deslocam aos recintos desportivos, que, “nos termos do disposto no artigo 32.º da Lei N.º 39/2019, de 30 de Julho, normativo legal que estabelece o regime jurídico da Segurança e Combate ao Racismo, à Xenofobia e à Intolerância nos Espectáculos Desportivos, quem, encontrando-se no interior do recinto desportivo durante a ocorrência de um espectáculo desportivo, invadir a área desse espectáculo ou aceder a zonas do recinto desportivo inacessíveis ao público em geral, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa”.