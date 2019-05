Venha saborear uma boa refeição na Marisqueira Tropicana

Lagosta, lavagante, Ameijoas, Navalhas, Sapateira ou Ostras? Quando a variedade é grande, tanto em quantidade como em qualidade, torna-se difícil de escolher o que saborear!

Qualquer uma das opções serão óptimas escolhas, pois comprado todos os dias de madrugada pelo proprietário Ricardo Ruel, o peixe e o marisco apresentam sempre uma qualidade extraordinária, garantindo ao cliente a melhor experiência gastronómica possível.

Mas não fiquemos por aqui, pois a carta é composta por outros pratos igualmente atractivos, tais como lapas, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe, cataplanas de marisco, entre outros.

Se preferir algo mais tradicional pode escolher um bolo do caco para entrada, uma espetada em pau de louro, um filete de espada com banana ou molho de maracujá ou um pudim de maracujá. Com certeza que será também uma refeição excepcional.

Não se esqueça de acompanhar a refeição com um bom vinho e para completar a prova gastronómica da melhor forma, uma sobremesa caseira com uma tarte de maça.

Poderia ser mais um restaurante com pratos de peixes, mas não é! A Marisqueira Tropicana distingue-se não só pelas suas refeições de fazer crescer água na boca, mas também pelo ambiente agradável que proporciona graças ao seu espaço, situado no coração da zona velha, no Funchal.

Faça já a sua reserva. Esperamos por si!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/