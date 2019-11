Se é amante de viagens, conheça os melhores ‘blogs’ de viagem em Portugal

A 3.ª edição dos Bloggers Open World Awards (BOWA) 2019 da Momondo, motor de busca que pesquisa ‘sites’ de agências de viagens e companhias aéreas e compara preços para voos, hotéis e carros de aluguer, realizou-se ontem, 13 de Novembro, em Lisboa, onde foram desvendados os vencedores de quatro categorias: Open World, Blog, Fotografia e Vídeo.

Esta iniciativa tem como objectivo premiar os melhores bloggers de viagens nacionais que todos os dias investem o seu talento nas áreas da escrita, da fotografia e da videografia para inspirarem outras pessoas a viajar.

Conheça os vencedores da edição 2019:

Categoria Open World

O blog que mais inspira os portugueses sobre a importância de viajar, transmitindo e partilhando de forma eficaz a visão da momondo, foi o blog Gang do Pé Preto que pertence à reconhecida fotógrafa Isabel Saldanha que se faz acompanhar neste projecto pelas suas duas filhas e uma amiga.

O segundo lugar desta categoria foi atribuído à página De Pés a Lés ACCM da criação de Mário Roldão, onde são retratadas as suas viagens por vários destinos no mundo.

Categoria Blog

Na categoria Blog o desafio é, a partir da palavra escrita, conseguir inspirar e envolver as pessoas nas viagens que por outros são vividas, transmitindo a emoção da descoberta, da beleza, da curiosidade e da aventura. Foi com este intuito que o blogue Alma de Viajante, da autoria de Filipe Morato Gomes, foi considerado o melhor nesta categoria.

Pelo segundo ano consecutivo, Michelle Cascais Rita com o seu blog Life With Alice destacou-se aos “olhos” do público ficando em segundo lugar na categoria de Blog.

Categoria Fotografia

Para a categoria de Fotografia, o prémio recaiu sobre João Rodrigues Amorim e a sua página @followthesuntravel, um influencer que viaja para sair da zona de conforto e deixar uma marca positiva por onde passa. Fotos de uma beleza extraordinária onde as paisagens, as pessoas e os animais são o verdadeiro reflexo da arte de viajar. O segundo classificado, representando a preferência do público, foi a página Viajar entre Viagens, de Carla Mota, que se destaca pelas fotografias arrebatadoras que nos inspiram a explorar outros destinos. Na edição do ano passado, Carla Mota venceu na categoria de Vídeo.

Categoria Vídeo

Nesta categoria, o vencedor foi a Olívia Ortiz e o seu vlog que criam este momento de partilha e de espaço para imaginar e viver as viagens intensamente. O segundo lugar foi para Carla Mota, com o seu vlog Viajar entre Viagens.

Os vencedores das 4 categorias vão ter oportunidade de viajar até Copenhaga, onde fica a sede da momondo, para um workshop de marketing digital e uma masterclass em Lisboa com reconhecido fotógrafo profissional Joel Santos.

O primeiro classificado da categoria Open World receberá ainda 1.000€ para gastar em viagens. Este ano, houve ainda espaço para a atribuição de um reconhecimento especial para os embaixadores do Open World Travelers – Ambassadors Program, que atingiram o nível momondian do programa.

Os galardoados foram o blogue Mariscando de Mariana Vetrone, Lago Was There da autoria de Manuel Lago e o blogue Quilómetro Zero de Ivan Simão.

A edição deste ano dos Bloggers Open World Awards contou a parceria da Canon, que atribuiu equipamento fotográfico no valor de 1000€ aos segundos classificados das 4 categorias a concurso.