$!Primavera chegou à Madeira e há muito por onde escolher

A Primavera chegou à Madeira. O céu limpo e o calor que se faz sentir por toda a ilha, esta quinta-feira, despertam a possibilidade de realizar-se diversas actividades que hoje ainda poderão servir para preencher o serão de fim de tarde. Desde as caminhadas ao pôr-do-sol, passando ainda por um mergulho, tudo serve para aproveitar os 22.º C. Embarque nestas cinco sugestões que o DIÁRIO aqui desenvolve na rubrica digital ‘Hora da Boa Vida’.

Ida à Ponta do Sol Pode decidir ir a banhos na Ponta do Sol, usufruindo de um momento relaxante à beira-mar, na vila, mas também pode servir-se da ‘auto-lavagem’ para o carro na antiga estrada regional. E porque não sair também do bólide e refrescar-se?

Pôr-do-sol no Paul do Mar Um dos sítios mais conhecidos para vislumbrar o ‘adormecer’ do sol. É no Paul do Mar, na Calheta, que muitos dos caminhos vão ‘bater’ para um final de dia apaziguador.

Ponta do Pargo ao enterdecer Muito poucos conhecem o pacato sítio do Cabo, na Ponta do Pargo. A manta verdejante permite que ali se repouse, que ali se contemple o silêncio. Um piquenique com a sua cara metade também é uma sugestão. No final do trilho há também um miradouro.

Promenade das Achadas da Cruz Na remota freguesia das Achadas da Cruz há uma promenade onde descer e subir de teleférico custa três euros. Lá em baixo, na Fajã da Quebrada Nova, encontra a paz que talvez procura tanto na sua vida.