Noite do Mercado da Ribeira Brava promete ‘bom tempo’ e animação

De acordo com uma nota da Câmara Municipal remetida há pouco às redacções, o sol brilha, este sábado (21 de Dezembro), na Ribeira Brava, antevendo-se uma noite agradável e convidativa para Noite do Mercado de 2019.

Como vem sendo habitual, o dia começa com os visitantes aproveitar para comprar diversos produtos hortícolas e artesanais, entre outros produtos típicos desta época, à venda no mercado municipal.

A animação, por sua vez, começa a partir das 18 horas com a actuação de vários grupos municipais e regionais, até por volta das 22 horas, onde terá a actuação do artista madeirense Pedro Freitas, que conta já com diversas actuações em palcos internacionais, sobretudo junto da diáspora madeirense.

A noite do mercado prolonga-se pela noite dentro, até bem próximo do início da missa do parto, com a actuação do DJ do café do teatro, Nélio Fabricio.