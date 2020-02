Nesta ‘Hora da Boa Vida’ saiba onde pode ver o concerto da fadista Sofia Ferreira

A fadista madeirense Sofia Ferreira realiza, no próximo dia 8 de Fevereiro, pelas 20h30, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, o concerto de apresentação do álbum ‘Minha Voz’.

Além dos seus habituais músicos, neste concerto, a artista será acompanhada pelo coro infantil Pequenos Avessos em dois temas. A entrada para o espectáculo é livre.

Recorde-se que a fadista madeirense já levou este concerto ao Porto Santo, Santa Cruz e Teatro Municipal Baltazar Dias (espectáculo que pode ver no vídeo acima).