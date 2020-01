Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, é o novo rosto da MultiOpticas, protagonizando as campanhas da marca durante o ano de 2020.

A MultiOpticas, marca líder no mercado da óptica, reforça assim a sua ligação aos portugueses através da assinatura da marca: “Olha por mim, sempre”, reforçada através desta parceria com Dolores Aveiro, que se destaca pela sua história de vida, pela sua tenacidade, autenticidade e amor à família.’

Sob o mote ‘Mãe de Portugal’, a primeira campanha com a nova protagonista será apresentada brevemente e estará na televisão, rádio e no digital.

Dolores Aveiro, afirma que a MultiOpticas recebeu-a de braços abertos. “Estou muito feliz com o reconhecimento como Mãe que Olha por todos”, considerando que é o que mais gosta de fazer.

Sandra Silva, directora de Marketing da MultiOpticas afirma que esta associação a Dolores Aveiro faz todo o sentido para a MultiOpticas. “A figura da mãe é o melhor símbolo para a nossa missão de Cuidar da Visão dos Portugueses, no ano que declaramos como o ano da visão perfeita com o projecto Olhar 20/20”. Além disso, “não há mãe mais reconhecida pelos portugueses que Dolores Aveiro”, refere, salientando que a MultiOpticas trabalha diariamente para estar cada vez mais próxima da população, “quer com a forma como comunicamos, quer com o que fazemos nas nossas lojas pelo país” que passa por “cuidar da visão”, um sentido tão essencial que liga a marca às comunidades onde está inserida.

Recorde-se que a MultiOpticas tem mais de 200 lojas em Portugal e faz parte do grupo GrandVision, detentora também da GrandOptical e Solaris em Portugal, e mais de 7000 lojas em todo o mundo.