Georgina cozinhou com Dolores Aveiro e afasta polémica sobre mal-estar com “a melhor professora”

Em pleno Dia dos Namorados, a companheira de Cristiano Ronaldo publicou na sua conta pessoal de Instagram uma fotografia junto da sogra, Dolores Aveiro, confessando ter estado a aprender a preparar “um bom bacalhau com a melhor professora” para o almoço desta sexta-feira, que foi servido à mesa da casa do ‘astro’ madeirense, em Turim.

Georgina Rodríguez afasta assim um alegado mal-estar com a mãe de Cristiano Ronaldo, polémica que tem sido frequentemente alimentada por alguma imprensa internacional.

Quem também fez questão de partilhar o momento do repasto foi o próprio CR7, legendando o retrato com uma simples frase. “Almoço de família”, escreveu o avançado da Juventus, que ontem marcou o tento do empate da ‘Vecchia Signora’ frente ao AC Milan, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.