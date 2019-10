Empresa tecnológica madeirense investe na formação em Angola

A Asseco Academy, academia de formação criada pela tecnológica portuguesa Asseco PST (Portuguese Speaking Territories), vai continuar a investir na formação de novos quadros nos mercados externos onde actua a empresa de raízes madeirenses. Este mês inicia-se em Luanda a quarta edição do seu curso destinado aos futuros profissionais da banca angolana.

Para este curso foram seleccionados 18 candidatos, todos recém-licenciados nas principais universidades angolanas, que vão agora aprofundar os seus conhecimentos e competências sobre as várias vertentes do negócio bancário antes de ingressarem no mercado de trabalho.

Lançada em Angola em Janeiro de 2018, e também já a funcionar em Moçambique, a Asseco Academy já formou dezenas de recém-licenciados nos dois países.

Criada há 30 anos, no Funchal, onde ainda hoje mantém um importante centro de desenvolvimento de software, a Asseco PST é hoje uma referência em sistemas de informação. A empresa mantém actividade em oito mercados, designadamente Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Namíbia e Malta.

Há mais de 20 anos que é uma empresa tradicionalmente exportadora, com 80% da facturação a ser gerada fora de Portugal. Na sua carteira de clientes incluem-se mais de 60 bancos.

Para 2020, estão já previstas mais três edições deste programa de formação, duas em Angola e uma em Moçambique.