Eis o Roteiro de festas de Carnaval para esta ‘Noite Travesti’ na Madeira e Porto Santo

No âmbito da celebração da carnavalesca ‘Noite Travesti’, o The Irish Pub Sports Bar, localizado na Rua das Fontes n.º 28, por baixo do restaurante Il Vivaldi, apresenta-se com música ao vivo, protagonizada por Miguel Pires, acompanhado por outros músicos.

‘Festa das Loucas’ na Cantina El Mexicano, com a actuação dos Triova Voices, seguindo-se a estreia do DJ Alvarez, nome artístico de Mário Alvez, na cabina de som do espaço no Centromar.

Selector lisboeta Kiko anima noite ‘As Machonas’ no Mini Eco Bar.

‘Mega Noite Travesti’, na Venda Velha, com o DJ Nélio Fabrício.

Festa ‘Noite Travesti’ no 23 Vintage Bar, com a temática ‘Travesti Street’ e a oferta de cocktail ao melhor disfarce da noite.

Festa ‘Noite Travesti’ no Trap com os DJs Filipe Quintal e Paul X.

‘Noite Travesti’ no Dubai Club, inspirada no tema ‘A Pensão do Amor’, com um concurso para os cinco melhores travestis em passerelle. Especialmente nesta noite todos os travestis terão entrada gratuita e oferta de uma bebida até às 2 horas. As sonoridades serão do DJ Tony F.

‘Noite Travesti - Loucas Louca Loucas’ nas Vespas, Jam e Marginal (espaços vão estar interligados). Entrada grátis até à 1h30 para travestis e ‘drag queens’, apenas pela porta das Vespas. Os DJs Oxy e Raffz estarão nos comandos da animação das Vespas, no Jam actuam Ricardo Campos e Maurílio Freitas, e no Marginal, Nelson Caires.

DJ Sil anima a festa ‘Eles ficam loucas’, na Boutique Poncha, situada na Rua Zarco, no Porto Santo.

Outras sugestões

Diogo Freitas traz a rubrica ‘Wax On Wax Off” ao Barreirinha Bar Café, a partir das 18h30.

Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, apresenta Jantar e Baile de Carnaval. O evento arranca às 19 horas com o desfile da Caneca Furada no pátio do espaço, seguido de jantar-buffet com música ao vivo brasileira pela cantora Lidiane Dualibi.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Carnaval 2019 - The Great Gatsby’, com um prémio de 500 euros para o casal mais ‘Gatsby’. A música será do DJ Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Phill.Me.