Conheça as sugestões que temos para si no ‘roteiro’ desta sexta-feira, 6 de Julho

5.ª edição do Festival de Arte e Pesca em Machico

A Junta de Freguesia de Machico enceta esta sexta-feira a 5.ª edição do Festival de Arte e Pesca, pelas 19 horas, na promenade da Rua do Leiria. A iniciativa perdura até domingo e congrega na baía a Leste da Madeira tertúlias, música, humor e passeios.

‘Electro Fun Funk’ no Mini Eco Bar

A porta número três da Rua da Alfândega apresenta a noite ‘Electro Fun Funk’ com o versátil selector Buddha Jr.

MUDAS

Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe, pelas 21 horas, o VIII Sarau de Ginástica, com a apresentação de ‘Maléfica’, numa organização do Núcleo de Ginástica Acrobática da Escola Básica e Secundária com PE da Calheta. Há novas sessões no sábado às 21 horas e domingo às 20 horas.

Pestana CR7

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

Dr. Why no Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, promove uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

‘Onde tudo acontece’

O Copacabana, no Casino da Madeira, sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden há festa com o DJ Michael C.

Jam e Marginal abrem portas

Pela Avenida Sá Carneiro, o Jam propõe a festa ‘Let’s Funk’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o clube Marginal abre às 2h50, com a selecção musical de Migs.