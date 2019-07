Concerto de Benjamim no Castanheiro e arranque da Festa da Lapa são duas propostas para hoje

- O auditório do Jardim Municipal acolhe, pelas 18 horas, concerto da Orquestra de Sopros e Coros do Conservatório, que visa assinalar o encerramento do ano lectivo e entrega de diplomas a alunos finalistas.

- Arranca a Festa da Lapa 2019 na freguesia do Paul do Mar, um evento que decorre até domingo com gastronomia, concertos de bandas e artistas, DJs convidados, entre outros atractivos.

- O grupo Acoustic Duo dá espectáculo, pelas 19 horas, na Escola da Apel, para celebrar o seu 2.º aniversário enquanto banda.

- nauguração da exposição ‘Acervo’, às 19 horas, no Centro Cultural Anjos Teixeira. Trata-se de uma mostra colectiva com obras de Acácio de Carvalho, Alberto Péssimo, Carlos dos Reis, Domingos Lopes, Jaime Azinheira, José Emídio, Júlia Pintão, Luís de Melo, Luísa Gonçalves, Manuela Bronze, Roberto Machado, Rui Anahory, Rodrigo Cabral e Isabel Cabral.

- Depois da antestreia desta semana de ‘O Rei Leão’, estreia nos cinemas do Funchal esta refilmagem em ‘live-action’ do clássico da Disney. Estreiam ainda a refilmagem do clássico de terror ‘O Boneco Diabólico’ e o thriller de acção ‘Anna’.

- Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

- ‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

- Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.

- Peça ‘A Pulga Atrás da Orelha’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte, às 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

- A Associação Avesso, em parceria com a contadora de histórias, Leda Pestana e o percussionista, Sérgio Gomes, apresentam ‘Dois Corpos, Uma linguagem’ na Capela São Sebastião, pelas 21 horas. Trata-se de um projecto musical e de narração oral, cuja fusão dos timbres sonoros saem do que está padronizado convencionalmente, uma vez que tem na sua formação a linguagem musical e oral.

- Terceiro concerto do núcleo Madeira Free Improvisation Community, formado pelos músicos Gábor Bolba e Jorge Garcia, membros integrantes do ‘Laboratório Experimental de Arte Intermédia’ (LEAI) do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. Com o título ‘Linha de Quebra: organic music’, este evento musical no Colégio dos Jesuítas do Funchal, pelas 21h30, conta com a participação dos músicos convidados Roberto Moritz, Alexandre Andrade e Duarte Salgado.

- O Castanheiro Boutique Hotel acolhe o concerto do reputado músico e compositor nacional Benjamim, pelas 21h30, na segunda sessão do novo ciclo musical ‘Pátio do Castanheiro’. Reservas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 291 200 100.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, abre portas e apresenta, além de várias propostas gastronómicas, o DJ Diogo Faria que será responsável pelas sonoridades na pista de dança.