15 minutos chegam para mudar a vida de um fumador

Deixa de fumar é possível. Cristiana Machado, mentora do projecto “Viver Sem Fumo” está em destaque no ‘Afectivamente’ da D7 desta semana e garante que pode mudar a vida de um fumador em apenas 15 minutos.

Cristiana Machado garante que nunca fumou, no entanto, como respeita quem deu início a um ciclo de vida doentio, e porque acredita que é possível reverter processos, não desiste de ajudar as pessoas na libertação de um vício que mata.

‘Viver Sem Fumo’ já é o lema da equipa que lidera há alguns anos. Um projecto sem imposições, assente na elevada consideração e respeito integral da vontade própria de cada indivíduo, a quem cabe a última palavra, decidir se quer ou não deixar de fumar.

Usa método que considera ser simples e eficaz, com taxas de sucesso de 92%. Um método indolor e não invasivo e que em apenas 15 minutos pode mudar a vida de um fumador para sempre.

Com expansão actualmente a nível mundial, Cristiana Machado ressalva que a sua grande aposta ainda se mantem nas empresas de Portugal continental e ilhas. Contudo, para a CEO da empresa, que também executa o tratamento, “as minhas origens são muito respeitadas e se poder ajudar um português a deixar de fumar, para mim é motivo de um grande orgulho”.

Já expandiu o negócio para Londres, Emiratos Árabes (Abu Dhabi, Bahrain e Dubai) e em breve Brasil. Não pretende ficar por aqui, e os convites têm surgido por parte das empresas, para que se desloque, facultando-lhe espaço e todas as condições para poder executar o tratamento. “Tenho empresas com mais de 3 mil funcionários que dizem que se conseguir fazer com que 5% de funcionários deixem de fumar, que para eles já é um passo para o sucesso. Acreditam no bem-estar do colaborador e no seu retorno”, refere.

A 20 de Março, Cristiana Machado, acompanhada da sua equipa, irá estar presente na Câmara Municipal do Funchal e na Ordem dos Engenheiros Técnicos. Abordará temas como: Porque dão início a um vício doentio, por vezes até mortal, quais as suas consequências, porquê que a Nicotina causa dependência, qual o método que usam e quais os resultados esperados.

“As pessoas desconhecem que existem compostos do cigarro que já mais serão eliminados. A decisão parte dos fumadores, nós apenas damos um estímulo para que seja mais fácil o processo, do abandono de vez do cigarro e o que o faz estar preso à Nicotina, e basta apenas uma sessão”, assegura.

Para Cristiana Machado o ingrediente principal da fórmula que leva cada pessoa a livrar-se do vício é a força de vontade e o desejo de viver! “Afinal para quem fuma, o tempo de vida é curto...”, observa.

Cristiana Machado é licenciada em Turismo. Tem pós- Graduação em Gestão Clínica na Universidade Católica de Lisboa. Tem formação em Medicina Tradicional Chinesa Auriculoterapia na academia Chinarte. Nos últimos anos faz da sua actividade profissional gestão de Clínicas e Spas e atua nas diversas áreas da sua formação.