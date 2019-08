XVI Semana Europeia da Cultura começa amanhã no jardim Municipal

A XVI Semana Europeia de Folclore, integrada na ‘Festa do Vinho Madeira’ arranca amanhã, 25 de Agosto, no Jardim Municipal do Funchal. Este ano, o evento conta com a presença de doze grupos, provenientes de Portugal continental, Colômbia, Polónia, Eslováquia, Rússia, Açores e o anfitrião, Grupo de Folclore e etnográfico da Boa Nova, que irá representar a Região.

A abertura está marcada para as 21 horas, com as actuações do Grupo de Danças e cantares Regionais do Orfeão da Feira (Aveiro), seguido dos grupos provenientes de Itália, Colômbia e Madeira (Boa Nova).

A abertura do certame contará com a presença da secretária regional de Turismo e Cultura, Paula Cabaço da Silva, que iniciará a referida festividade.