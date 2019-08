Vencedores do Face Model of The Year 2019 escolhidos a 7 de Setembro

A final do concurso Face Model of Tthe Year 2019, protagonizado pela Face Models, da madeirense Fátima Lopes, acontece no dia 7 de Setembro, às 17h30, em Lisboa, no Rooftop do Júpiter Lisboa Hotel.

O concurso de modelos escolherá os vencedores com uma ‘susnet party’ e um desfile de moda Fátima Lopes, apresentado por Marisa Cruz e Ivan Silva, dois nomes ligados à Face Models, a agência de modelos que todos os anos procura novos talentos para a moda nacional e internacional.

Nesta final, concorrem vinte finalistas, 10 rapazes e 10 raparigas, que ambicionam o primeiro lugar, aquele que garante entrada directa na Agência e a possibilidade de desenvolver uma carreira nas várias áreas da moda.

No entanto, à semelhança do que tem acontecido nas anteriores edições do concurso, a Face Models poderá abrir as portas a outros finalistas, se demonstrarem que possuem os requisitos necessários e a ambição certa para o exigente mundo da moda e das passerelles.

Para tal, os candidatos terão que convencer o júri composto por Fátima Lopes (Criadora de moda), Pedro Alves (Director Face Models), Marco Galinha ( Vice-Presidente Anje), Luís Pereira (Ceo Showpress / director de casting ModaLisboa), Paulo Gonçalves (Director de comunicação Apiccaps), Isabel Branco (Produtora de moda/Directora de casting Portugal Fashion) e Ana Rodrigues (Produtora de casting Farfetch).

Além da escolha dos vencedores, a Face irá apresentar em desfile extra, as novas representações da agência em 2019.