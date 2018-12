O Universo de Memórias João Carlos Abreu apresenta, até ao próximo dia 3 de Janeiro, uma exposição composta por 150 presépios em miniatura, que destacam os itens sagrados e profanos do Natal. Realizados em vários materiais recicláveis, estes presépios resultam do espólio próprio do espaço e de colecções privadas.

Durante este período serão desenvolvidas diversas iniciativas e visitas guiadas ao espaço, entre as 10.00 e as 17.00 horas.