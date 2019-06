Teresa Gonçalves Lobo apresenta esta tarde livro/catálogo ‘Da Leveza do Sonho’

A artista madeirense, Teresa Gonçalves Lobo apresenta esta tarde, às 18 horas, um livro/catálogo denominado ‘Da leveza do Sonho’ que inclui a reprodução de 24 desenhos a tinta da china e a pastel, 15 dos quais constaram de uma exposição com o mesmo nome. O livro, que será apresentado no âmbito da feira do Livro do Funchal, no palco montado na Avenida Arriaga, contém também dois textos, um da galerista das ‘Salgadeiras’, Ana Matos, e outro texto do escritor José Manuel dos Santos.

Teresa Gonçalves nasceu em 1968 no Funchal. Vive e trabalha em Lisboa e expõe as suas obras em museus portugueses e estrangeiro, tendo exposto as suas obras em Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Espanha.

Estudou desenho, pintura, gravura e fotografia no Ar Co ‘Centro de Comunicação Visual e no Cenjor’, e apresenta um trabalho baseado na intuição e na improvisação, representando paisagens abstractas que são ambíguas e sutilmente femininas.

A artista desenvolve a sua técnica, transpondo os seus desenhos bidimensionais para a escultura e até ao design de mobiliário, experiência que a levou a expor a sua ‘i Chair Long’ no Grand Palais, em Paris na exposição ‘Revelations’, que fez parte da Paris Design Week 2013.

Teresa Gonçalves Lobo está representada em colecções públicas e privadas, nacionais e internacionais e possuí atelier em Lisboa e no Funchal.