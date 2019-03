Tenor madeirense deu concerto na Embaixada de Portugal em Londres

Alberto Sousa, tenor madeirense, actuou na passada semana, a 7 de Março, na Embaixada de Portugal, em Londres, numa homenagem ao Professor Hélder Macedo.

Acompanhado ao piano pela pianista Ana Pessoa, Alberto Sousa foi convidado a cantar poemas de Luís de Camões.

Segundo o tenor madeirense, este convite partiu da coordenadora do Instituto Camões da Cooperação e da Língua, Regina dos Santos Duarte, “que já conhece bem o meu trabalho e queria organizar uma pequena surpresa para o Professor Hélder Macedo”, tendo aceite de imediato a colaboração com Ana Pessoa, uma pianista “com uma sensibilidade especial para o acompanhamento do canto”. Alberto Sousa e Ana Pessoa foram colegas em Aveiro, há muitos anos, e curiosamente, chegararam a preparar uma hora de canções sobre poemas de Camões compostas por compositores portugueses como projecto de música de câmara.

O tenor refere que foi “enternecedor ver como ainda nos lembrávamos exactamente de como as fazíamos. Voltar a fazer este repertório com a Ana Pessoa foi como voltar a ver um velho amigo e retomar a conversa exactamente onde a deixámos há 12 anos atrás”, referiu ao Diário.

Hélder Macedo é poeta, romancista, ensaísta, crítico, investigador literário e um especialista internacionalmente conhecido em Camões. Professor titular da cátedra Camões, entre 1982 e 2004, função que acumulou com a de director do departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros do King’s College, até 1991.

Ainda no King’s College, é actualmente Emeritus Professor of Portuguese. Esta homenagem surgiu na sequência da sua recente condecoração com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República.