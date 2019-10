Teatro Metaphora e a Câmara de Lobos Viva com novas instalações

O presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, presidiu, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, à cerimónia de celebração de dois contratos de comodato para a concessão de novas instalações para o funcionamento das associações Teatro Metaphora e a Câmara de Lobos Viva.

A decisão de celebração dos contratos de comodato, hoje outorgados, foi deliberada na reunião de Câmara do passado dia 19 de Setembro, decorrente da necessidade identificada de dotar o Teatro Metaphora e a Câmara de Lobos Viva de espaços físicos adequados à prossecução das suas actividades.

Refira-se que o espaço onde esteve instalado o Teatro Metaphora, o edifício Torre Bella, foi objecto de procedimento de Hasta Pública de concessão do direito de exploração, tendo já, neste momento, sido iniciadas as obras de reabilitação do edifício para a construção de uma nova unidade hoteleira de 4 estrelas no centro histórico da cidade.

Por outro lado, o espaço onde se encontrava sediada a Câmara de Lobos Viva, o antigo infantário do Ilhéu, apresenta algumas anomalias estruturais, nomeadamente ao nível da cobertura, inviabilizando a sua utilização momentânea pela associação.

Assim sendo, com a celebração dos novos contratos de comodato, o Teatro Metaphora transfere a sua actividade para o edifício onde funcionou o Lar de Idosos do Ilhéu. Este edifício foi desactivado em 2017, após a abertura do actual Centro de Saúde e Lar de Idosos. No caso da associação Câmara de Lobos Viva, passará a dinamizar a sua actividade no edifício onde funcionou a extinta EB1/PE das Romeiras, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

No acto público de outorga de contratos, Pedro Coelho raelçou que “reconhecendo a importância das diversas instituições do concelho no desenvolvimento e implementação de novos projectos, bem como no acompanhamento das suas populações”, a autarquia “procura colaborar com os parceiros sociais do município, na medida das suas possibilidades e no âmbito das suas competências, proporcionando os meios de que aqueles necessitam para potenciarem a sua acção”.

O Teatro Metaphora é uma instituição sem fins lucrativos, constituída em 2009, sob a forma de associação cultural, que tem como missão desenvolver competências sociais e pessoais de crianças, jovens e adultos com base nos princípios da educação não formal, com o propósito de corresponder à realização dum projecto sociocultural, gerador de ideias, de energias e de sentimentos, através de uma programação diversificada em géneros, formas e expressões artísticas contemporâneas, tornando-a fundamental para o desenvolvimento cultural do concelho. Esta associação tem contribuído para a promoção e difusão das boas práticas ambientais e do desenvolvimento sustentável, aliando esta prática à expressão artística, sinergia que está bem patente nas ruas da cidade de Câmara de Lobos e pela qual esta associação venceu o Prémio Gulbenkian 2019.

A Câmara de Lobos Viva é também uma instituição sem fins lucrativos, constituída em 2010, sob a forma de associação de solidariedade social, que desenvolve um trabalho de promoção de actividades sociais, culturais, de educação e formação, ocupação de tempos livres e animação sociocultural de grupos sociais desfavorecidos.