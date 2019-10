Teatro Baltazar Dias recebe Festival de Marionetas e outras Formas Animadas

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe esta quinta-feira, 10 de Outubro, às 18h30, o Festival de Marionetas e outras Formas Animadas. A apresentação dos ‘Robertos’ pelo bonecreiro José Gil, traz uma homenagem a Lígia Brazão.

Professora e compositora, cofundadora do Gabinete de Apoio à Expressão Musical e Dramática, e principal impulsionadora do ensino na Madeira do teatro de fantoches e outras formas animadas, Lígia Brazão recebeu, em 1991, a Pena de Prata do Governo Regional, tendo sido agraciada, em 2005, com a Medalha de Bons Serviços.

A primeira edição deste Festival realiza-se numa coprodução entre a Associação Nuvem Aquarela e a Câmara Municipal do Funchal, como forma de disponibilizar ao público uma programação dirigida a diversas faixas etárias.

A pensar nisso, o programa inclui a Noite dos Mariofantásticos, no Sé Boutique Hotel, havendo a possibilidade de o público tornar-se parte activa deste evento, assim como na Mariofada, sábado, 12 de Outubro, às 21 horas, com uma caminhada nocturna de marionetas e formas animadas entre o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Praça Amarela.

De acordo com a organização, o destaque da programação vai para a capacidade agregadora dos grupos locais com a apresentação de espectáculos como ‘A Verdadeira História do Capuchinho Vermelho’ do Teatro Amador do Livramento, ‘A Gruta’ de Marionetas da Cris, ‘Receitas em Ponto Pequeno’ da Associação Casa Invísivel, assim como a ‘Mariofada’ com o Teatro Metaphora, CRIAMAR e a Associação Nuvem Aquarela.

Além da presença da Associação Fantochada e do S. A. Marionetas, está garantida a participação de artistas internacionais com o espectáculo ‘Punch and Judy Man’ de Clive Chandler e ‘El Retrete Cabaret’ de Dorian Gray.

A adesão do público tem superado as expectativas, havendo já dois espectáculos no Baltazar Dias com sessões esgotadas.