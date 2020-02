Teatral satisfeito com voto de congratulação no parlamento regional

O Teatral - Grupo Teatral de S. Gonçalo, está satisfeito com o voto de congratulação apresentado hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, pelo grupo parlamentar do PSD e aprovado pelos restantes grupos parlamentares. Para este grupo, esta é uma forma de verem reconhecido o trabalho desenvolvido, a dedicação, o empenho e o esforço de todos os dirigentes, actores, encenadores, ao longo destes 30 anos.

“Este reconhecimento no ano que a associação comemora 30 anos, vem dar um novo alento para tentarmos concretizar os objectivos traçados, esperando que a situação de um espaço para o grupo cénico poder efectuar os ensaios seja resolvido a curto prazo, para permitir dar seguimento aos projectos para 2020, ano que o Grupo pretende apresentar duas novas produções, uma com a encenação de Nuno Morna e outra com Pedro Gouveia”, diz através de uma nota de imprensa, agradecendo ainda ao público e a todos os que têm contribuído para a persistência do Teatral.