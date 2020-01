Superstições madeirenses discutidas em seminário no Museu de Imprensa

O Museu de Imprensa – Madeira receberá, na próxima sexta-feira, 31 de Janeiro, o 1.º seminário encontro de estudos regionais, ‘Aqui Há Madeira’, que terá como tema, ‘O Diabo, as bruxas e as superstições madeirenses’. Uma organização da responsabilidade da Universidade Aberta e da Câmara Municipal de Câmara, que se propõe reflectir sobre temas ainda hoje presentes no imaginário popular madeirense.

As superstições madeirenses serão o tema central do seminário que se realizará, no MIM- Museu de Imprensa da Madeira. A organização, da responsabilidade da Universidade Aberta, que conta com um núcleo local em Câmara de Lobos, conta com o apoio da ADEGI – Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares, o núcleo da Madeira do CLEPUL -Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Xarabanda e Cátedra Infante D. Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização.

A sessão de abertura estará a cargo do orador convidado, Manuel Curado, professor da Universidade do Minho, com o tema ‘A Escuridão Que Ilumina: Levar a Sério as Narrativas Portuguesas sobre Bruxas’, a que se seguirão intervenções de vários investigadores madeirenses, divididos em dois painéis.

Integram esses painéis o Padre José Luís Rodrigues que falará sobre ‘A submissão madeirense ao imaginário supersticioso’ e Rita Rodrigues abordará ‘O caso de Marta Diabo e outros diabinhos vigilantes e tentadores’.

Na parte da tarde, Manuel Pedro Freitas falará sobre ‘O estranho caso de uma Bruxa’ e Luísa Paolinelli sobre ‘O demónio feminino e o “coitado do marido” – Baltazar Dias e Malícia das Mulheres’. Paulo Perneta exporá a conferência ‘Grimas, cavalões, bichas feras e outros diabos à solta nas serras da Madeira’ e Bruno Costa exporá o tema sobre ‘A Superstição perante o Inquisidor’ (Madeira, 1618).

O seminário será encerrado com as prelecções de Rui Camacho e Lídia Araújo da Associação Cultural e Musical Xarabanda que apresentarão o tema ‘As Feiticeiras (e outras entidades), Feiticeiros e o Povo’, acompanhado de alguns testemunhos.

Segundo Leonel Correia da Silva, vereador com o pelouro da Cultura, este encontro nasce da parceria existente entre o município Câmara-lobense e a Universidade Aberta, que conta com o núcleo regional instalado na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, e acredita estarem reunidos elementos para uma tarde profícua de reflexão sobre um tema que nos dias de hoje ainda está presente no imaginário madeirense.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do correio eletrónico [email protected]