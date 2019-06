Soprano Anastasia Starchikova e maestro José Eduardo Gomes apresentam-se em concerto com a OCM

A soprano russa Anastasia Starchikova e o maestro José Eduardo Gomes são os convidados da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para a actuação deste sábado, 22 de Junho, no Centro de Congressos da Madeira, inserida na iniciativa da Associação Mutualista Montepio.

Com um repertório “brilhante”, Anastasia Starchikova vai presentear o público com uma viagem pela “magia das arias de ópera”, refere Norberto Gomes, director artístico da OCM que antevê uma grande performance pela especificidade da voz da soprano, num “concerto único e verdadeiramente especial, nesta parceria com a Associação Mutualista Montepio”, deixando o convite ao público para “não perder esta oportunidade de ouvir um repertório distinto da criação musical de excelência”.

Os bilhetes custam entre 5€ e 20€ e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 9h às 22 horas. Estão ainda disponíveis no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Programa

W. A. Mozart [1756-1791] - Abertura da Ópera Flauta Mágica K.620

W. A. Mozart [1756-1791] - Aria “Der Holle Rache”

G. Rossini [1792-1862] Abertura Barbeiro Sevilha

G. Rossini [1792-1862] - Aria Una voce poco fa

P. Mascagni [1863-1945] Intermezzo de Cavalleria Rusticana

A. Alabiev [1787-1851] The Nightingale

E. Chabrier [1841-1894] Habanera

J. Offenbach [1819-1880] Contos de Hoffman “Aria Olympia”

Anselmo Serrão [1846-1922]/ Orq. Rui Magno Pinto – Galope “L´Enfer”

Johann Strauss [1804-1849]] Vozes de Primavera Po. 410