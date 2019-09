Solar do Ribeirinho apresenta catálogo da exposição ‘600 Anos em 300 Moedas’

A Câmara Municipal de Machico promoveu um fim-de-semana dedicado à numismática.

No sábado (dia 28 de Setembro), a sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho foi palco da apresentação do catálogo da exposição ‘600 Anos em 300 Moedas’, resultante da mostra com o mesmo nome, que estará patente até ao final do mês, naquele espaço museológico.

Recorde-se que a exposição retrata os 600 anos da Descoberta da ilha da Madeira através de 300 moedas.

A apresentação desta recolha numismática num catálogo foi da responsabilidade da vereadora Mónica Vieira e de Isabel Gouveia, responsável do Núcleo Museológico Solar do Ribeirinho.

Já este domingo (dia 29), decorreu a ‘Feira de Numismática’ nos jardins do Solar, para além de uma conferência com a temática ‘Numismática, Arqueologia e História: um diálogo a três vozes’, que teve como orador Mário Gouveia, da Casa da Moeda.