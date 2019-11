Simpósio “Resistências” no festival LEFFEST com programação completa

O ambientalista Ashish Kothari, o jornalista Jacob Appelbaum e o activista português Miguel Duarte, que ajudou a salvar migrantes no Mediterrâneo, vão estar na próxima semana em Portugal num simpósio internacional, durante o Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST).

De acordo com o programa completo hoje divulgado, o simpósio ‘Resistências’ tem curadoria do advogado Juan Branco e decorrerá nos dias 16 e 17 no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

“Resistir é, antes de tudo, agir para pensar. Agir porque pensamos. Agir para produzir um pensamento. Avançar em contramão perante uma ordem existente, opor-lhe uma força viv, e recusar a submissão que até então era exigida”, afirma Juan Branco no texto introdutório ao simpósio.

Nos vários debates estão confirmadas as presenças, por exemplo, do antigo procurador-geral italiano e presidente da Câmara de Nápoles, Luigi de Magistris, “um dos pilares da resistência ao avanço da extrema-direita na Europa”, lê-se no programa.

Estarão ainda presentes o jornalista e investigador Jacob Appelbaum, ligado à Wikileaks, Maxime Nicole, do movimento dos Coletes Amarelos, iniciado em França em 2018, e Jaime Vargas, líder indígena no Equador.

A eles juntar-se-á ainda o activista português Miguel Duarte, que foi acusado de apoio à imigração ilegal por ter salvado migrantes no Mediterrâneo, enquanto voluntário da organização não governamental alemã Jugend Rettet.

Apesar de ter sido convidado, está ainda por confirmar a presença do antigo ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis.

O simpósio, que incluirá ainda exibição de filmes ligados à temática das “Resistências”, terminará com a transmissão de uma vídeo-entrevista feita pelo curador, Juan Branco, ao dissidente chinês Guangcheng Chen, nos Estados Unidos, onde está actualmente a viver.

Na ocasião, o activista chinês, que é cego e tem confrontado o governo de Pequim sobre políticas para portadores de deficiências, recebeu “um tributo especial” por parte do festival LEFFEST.

“Lutas Locais, Lutas Mundiais: Uma Nova Ecologia da Resistência”, “Virtualidade da Resistência, Resistência na Virtualidade” e “Reinventar o Mediterrâneo: Da Palestina aos Refugiados, passando pelo Magreb e Pelas Revoluções Árabes” são alguns dos debates propostos.

O Lisbon & Sintra Film Festival, uma iniciativa do produtor Paulo Branco, decorrerá de 15 a 24 de novembro em Lisboa e em Sintra.